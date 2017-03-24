Лондон, 24 марта, 2017, 04:08 — ИА Регнум. Лондонская полиция обнаружила подозрительный пакет на Парадном плацу Королевской конной гвардии, недалеко от резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, передаёт телеканал Sky News.

Maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

Сообщается, что прилегающая территория была оцеплена полицией. На место были вызваны специалисты-взрывотехники, которые провели контролируемый взрыв подозрительного объекта.

Меры безопасности в Лондоне усилены после теракта, произошедшего 22 марта рядом со зданием парламента Великобритании. Так, накануне проводилась эвакуация на станции метрополитена «Северный Гринвич», расположенной в районе стадиона Арена О2, и в небоскрёбе Мэри-Экс.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Лондон автомобиль протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего врезался в одно из зданий рядом с парламентом Соединённого Королевства. Затем находившийся за рулём мужчина напал с ножом на полицейских и был застрелен.

В результате атаки, по последним данным, погибли пять человек, около 40 человек пострадали.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным полиции, исполнителем теракта стал 52-летний житель графства Кент Халид Масуд, ранее уже привлекавший внимание британских спецслужб.