Вашингтон, 24 марта, 2017, 03:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении ещё на один год санкций в отношении Южного Судана, сообщает пресс-служба Белого дома.

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«Ситуация в Южном Судане и вокруг него по-прежнему представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в документе.

Сообщается, что в этой связи президент США принял решение о «продлении введённого 3 апреля 2014 года режима санкций после 3 апреля 2017 года».

Одновременно с подписанием указа Дональд Трамп направил письмо в Конгресс США, в котором указал, что в Южном Судане продолжается распространение насилия и убийств, привлечение детей к участию в боевых действиях, нарушения прав человека, нападения на миротворцев и сотрудников гуманитарных миссий.

По словам главы Белого дома, данные факты продолжают представлять угрозу миру, безопасности и стабильности как в самом Южном Судане, так и в странах региона.

Напомним, Южный Судан стал частично признанным государством после отделения от Судана в 2011 году в результате Третьей гражданской войны. Сразу после обретения независимости в стране возник внутренний конфликт между президентом Сальвой Кииром и оппозицией во главе с мятежным вице-президентом Риком Мачаром.

В августе 2015 года между сторонами было достигнуто перемирие, но в июле 2016 года боестолкновения возобновились после «бойни в Джубе», жертвами которой стали по меньшей мере 400 повстанцев и военных, а также до сих пор неподсчитанное число гражданских лиц. По заявлениям правозащитных организаций, нападения на гражданских лиц совершались по этническому признаку.