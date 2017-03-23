Нью-Йорк, США, 24 марта, 2017, 02:14 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН серьёзно обеспокоен «все более дестабилизирующими действиями» КНДР и требует от Пхеньяна соблюдения резолюций, запрещающих разработку ядерного оружия в стране. Об этом говорится в коммюнике, принятом членами СБ ООН вечером 23 марта в Нью-Йорке.

English.yonhapnews.co.kr Запуск БР Пуккыксон-2 (Полярная Звезда 2)

В своём заявлении члены Совбеза ООН указывают, что продолжающиеся испытания баллистических ракет в КНДР усиливают напряжённость и создают риск возникновения гонки вооружений в регионе.

Кроме этого, в заявлении указывается, что пока руководство в Пхеньяне тратит средства на свою ракетную программу, 18 млн жителей страны не имеют полноценного рациона питания, почти у трети малолетних детей в Северной Корее наблюдается хроническое недоедание, что может стать причиной задержек в их развитии.

Напомним, 22 марта стало известно о проведении Пхеньяном очередных ракетных испытаний. По информации Тихоокеанского командования США, запуск, состоявшийся на полигоне в районе города Вонсан на восточном побережье КНДР, оказался неудачным. Ракета взорвалась через несколько секунд после старта.

23 марта телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с последними данными разведки США, сообщил, что КНДР находится на финальной стадии подготовки к новым ядерным испытаниям, которые могут состояться до конца марта.