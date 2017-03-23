Париж, 24 марта, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы», бывший премьер-министр Франсуа Фийона заявил, что вернул подаренные ему другом дорогие костюмы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу France 2.

European People's Party Франсуа Фийон

«Это было моей ошибкой. Я не должен был принимать такие подарки. Я вернул эти костюмы», — сказал политик.

Напомним, в середине марта издание Le Journal du Dimanche сообщило, что с 2012 года покупку одежды Фийону оплачивал неназванный «богатый друг», который потратил на это в общей сложности 48,5 тысячи евро. Также сообщалось, что в начале февраля некий друг подарил кандидату в президенты Франции два деловых костюма общей стоимостью около 13 тысяч евро.

Ранее Франсуа Фийон, комментируя данную информацию, заявил, что принятие в дар деловых костюмов не является нарушением закона.

Между тем, публикацией заинтересовались следователи, которые уже ведут дело о растрате государственных средств Франсуа Фийоном, касающееся фиктивного трудоустройства его жены и детей. Как сообщали СМИ, расследование в отношении политика пополнилось пунктом о «торговле влиянием».

21 марта также появилась информация, что после повторного обыска в доме семьи Фийон финансовая прокуратура потребовала расширить расследования в связи с подозрениями в «мошенничестве с отягчающими обстоятельствами», а также «подделке и использовании фальшивых документов».

Отметим, что бывший бесспорным фаворитом президентских выборов Фийон стал стремительно терять рейтинг после выдвинутых против него обвинений и скатился на третье место. Часть соратников покинула кандидата в президенты.