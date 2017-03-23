Москва, 24 марта, 2017, 02:47 — ИА Регнум. Дениса Вороненкова, застреленного днём 23 марта в центре Киева, кто-то агитировал переехать на Украину. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, убийства, теракты и взрывы будут продолжаться до тех пор, пока не придёт другая власть.

Личный фотограф Вороненкова Беглый депутат Денис Вороненков

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«Я понимал, зачем ты едешь на Украину? Страна полыхает, везде убивают, нет порядка там. Украинцы везде прячутся, скоро они будут в скафандрах ходить, а ты — богатый человек, предприниматель, у тебя есть деньги, уезжай куда-нибудь подальше, если уж ты решил спрятаться. Поэтому это вызвало подозрение — отметил Владимир Жириновский. — Значит, его кто-то агитировал здесь туда переехать, дать какую-то информацию. Ведь, наверно, ожидался уже судебный процесс по Януковичу, нужны свидетели. За деньги, за паспорт или за гражданство, глядишь, он выступит свидетелем, хотя он никогда не встречался с Януковичем».

«Кто-то в Киеве готовится покинуть страну, Порошенко, нужно бежать, но нужна обстановка. Или те, кто хотят совершить переворот, создают обстановку. Мешают поехать нашей певице, взрываются склады и убивают гражданина России — всё в одном сценарии, — добавил лидер ЛДПР. — Это провокация. Это показывает, что режим входит в последнюю стадию агонии. Случилось страшное, это не последнее, будут продолжаться убийства, теракты, взрывы, гореть будет вся Украина, пока не придёт другая власть».

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта на центральной улице Киева возле гостиницы «Премьер Палас». Человек, стрелявший в Вороненкова, получил несколько пулевых ранений в ходе перестрелки с охранником Вороненкова и умер в киевской больнице, не дав никаких показаний следствию. Позже СМИ сообщили, что у стрелявшего обнаружено удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины.