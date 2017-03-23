Минск, 24 марта, 2017, 01:14 — ИА Регнум. Александр Лукашенко приглашен в США для участия в церемонии по случаю 100-й годовщины вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на посольство США в Белоруссии.

Serge Serebro Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Вместе с лидерами других государств, которые были вовлечены в Первую мировую войну, президент Лукашенко приглашен на церемонию в ознаменования 100-й годовщины вступления Соединённых Штатов в Первую мировую войну», — сообщили в дипмиссии.

Уточняется, что церемония должна состояться 6 апреля в Канзас-Сити. Приглашения на мероприятие направляет комиссия за сохранение памяти о Первой мировой войне, созданная Конгрессом США.

«Мероприятие призвано почтить память тех, кто нёс военную службу в годы Первой мировой войны, а также повысить осведомлённость общественности относительно причин и последствий конфликта», — сообщили в посольстве.

Отметим, что на официальном сайте американского дипведомства соответствующей информации не опубликовано. Каких-либо комментариев от белорусской стороны на данный момент также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко в последнее время демонстрирует «разворот на Запад», сопровождаемый всё более резкой риторикой в адрес Москвы и последовательным ухудшением белорусско-российских отношений.

Глава республики инициировал газовый конфликт с Россией. Распорядился начать расследования в отношении чиновников Россельхознадхора за препятствие так называемому «белорусскому продовольственному офшору», через который на российский рынок сотнями тонн поступает контрабанда из стран, в отношении которых действует российское продовольственное эмбарго.

В начале 2017 года Александр Лукашенко без согласования с российской стороной подписал указ о безвизовом въезде в Белоруссию для граждан 80 государств, в том числе США и всего Евросоюза, объявив их «стратегическими партнерами Белоруссии».

В минувшем году в качестве поощрения Лукашенко за его усилия Евросоюз значительно ослабил санкции в отношении Минска. Из санкционных списков были исключены сам Лукашенко и десятки белорусских чиновников разного уровня, «силовиков» и пропагандистов, а также несколько госпредприятий республики. Бывшим фигурантам списка было разрешено въезжать на территорию Европейского союза.