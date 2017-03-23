Пекин, 24 марта, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Китай еще сильнее откроется миру и будет работать совместно с Австралией на развитие еще более тесных двусторонних торгово-экономических отношений, заявил в четверг, 23 марта, китайский премьер Ли Кэцян во время своего австралийского визита, передает информационное агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Премьер КНР Ли Кэцян

Будет послан позитивный сигнал всему миру о том, что обе стороны продолжат либерализацию торговли и инвестиционной деятельности во имя поддержания нынешней мировой торговой системы, заявил Ли в разговоре со своим австралийским коллегой Малкольмом Турнбуллом.

Ничто не стоит так остро перед миром, как нарастающий экономический протекционизм, сказал Ли, добавив, что Китай намерен сотрудничать с Австралией и другими странами по вопросу защиты мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире в целом.

Китай и Австралия продолжат учитывать базовые интересы и опасения друг друга в целях укрепления взаимного политического доверия и улучшения прагматического сотрудничества по всем фронтам, отметил Ли.

Со свой стороны, Турнбулл поприветствовал тесные отношения с Китаем и добавил, что Австралия будет всячески работать на сохранение нынешних отношений с Китаем. Продвижение свободной мировой торговли приведет к экономическому росту и росту занятости, заявил австралийский премьер.

После встречи двух лидеров, Турнбулл провел церемонию приветствия китайского лидера, в которой также приняла участие жена Ли Кэцняна Чэн Хун и жена Малкольма Турнбулла Люси, передает агентство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайский премьер Ли Кэцян совершит визит в Австралию, где проведет пятую ежегодную встречу премьеров двух стран, где будет обсуждаться соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами, действующее с 2015 года. Кроме того, это первый визит Ли Кэцяна в Австралию с момента его вступления в должность в 2013 году. Помимо Австралии Ли намерен посетить также Новую Зеландию.