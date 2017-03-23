Санкт-Петербург, 23 марта, 2017, 23:46 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курировавший от Смольного достройку стадиона на Крестовском острове, в комментариях для СМИ переадресовал «Зениту» вопросы о судьбе новой арены после завершения Кубка конфедераций летом 2017 года. По словам чиновника, для проведения матчей международного уровня под эгидой FIFA стадион готов, а его дальнейшее использование — в руках футбольного клуба.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Зенит-Арена»

Ранее сегодня известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил в интервью «Фонтанке», что «Зенит» продолжит играть домашние матчи на стадионе «Петровский», а стадион на Крестовском острове ждет доделка.

«Новый стадион поставят на доработку после Кубка конфедераций. Это чудо будет, если «Зенит» сыграет в этом году, многое надо доделывать, это ж огромная махина», — заявил Орлов, как считается, близкий к руководству ФК «Зенит».

Комментируя это, Игорь Албин напомнил, что стадион введен в эксплуатацию в конце 2016 года и признан соответствующим требованиям FIFA, что подтверждено в ходе инспекционного визита комиссии международных инспекторов 27 февраля 2017 года.

«Если у футбольного клуба «Зенит» есть идеи, связанные с модернизацией, то это вопрос к клубу», — сказал Албин в интервью «Радио Зенит».

«Мы подтвердили работоспособность систем жизнеобеспечения и безопасности, спортивную навигацию, проверили транспортную доступность стадиона, полностью устранена вибрация выкатного поля», — добавил он в комментарии для ТАСС.

Ранее сегодня на коллегии в комитете по строительству с участием Албина говорилось о том, что в текущем году продолжаются работы по адаптации стадиона под требования FIFA, и «вице-губернатор обозначил перед ведомством задачу доведения этих работ до логического конца», — заявляли в Смольном.

Читайте также: Не стадион: «Зенит-Арена» не заявлен в РФПЛ

Как сообщало 20 марта ИА REGNUM, по данным источников агентства, клуб «Зенит» понимает: если он примет арену, то исправлять выявленные недостатки придется самостоятельно. Поэтому «Зенит» пытается перенести приемку стадиона на период после проведения Кубка конфедераций, который завершится 2 июля 2017 года. Пока окончательно дата передачи объекта клубу не определена. В списке на сайте РФПЛ новый стадион до сих пор не заявлен.

Напомним, стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2016 года. На его возведение за 10 лет потрачено примерно 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная. Работы на стадионе и прилегающей к нему территории продолжаются, их обещают завершить к маю текущего года.