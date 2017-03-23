Москва, 23 марта, 2017, 23:06 — ИА Регнум. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) может вновь вернуться в структуру Министерства экономического развития России (МЭР). Проект постановления о передаче Росстата в подчинение Минэконразвития опубликован сегодня, 23 марта, на официальном портале проектов правовых актов.

Эмблема Федеральной службы государственной статистики

В пояснительной записке к постановлению сказано, что вернув Росстат в структуру МЭР, это министерство получит функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

Предложение вернуть Росстат в структуру МЭР оправдывается оптимизацией работы органов государственной власти и обеспечением системного подхода к управлению в сфере развития экономики.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин подверг критике Росстат за переход на новую методологию. По мнению министра, эта методология крайне неудачна с технической точки зрения. Кроме того, Орешкин утверждает, что статистика ведомства за февраль нерепрезентативна как по фундаментальным, так и по техническим причинам.

Ранее российские СМИ сообщили, что в правительстве идет обсуждение предложения по переподчинению Росстата Министерству экономического развития.

Стоит отметить, что ранее Росстат уже находился в структуре МЭР, но затем был выведен из нее и переподчинен непосредственно правительству РФ.