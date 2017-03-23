Могадишо, 23 марта, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед призвал мировое сообщество предотвратить массовый голод в Сомали, 23 марта сообщает Associated Press.

Freeweibo.com Совбез ООН

Президент Сомали провел видеоконференцию с Советом Безопасности ООН.

Мохамед Абдуллахи Мохамед заявил, что засуха, породившая острый гуманитарный кризис в стране, может угрожать государственной безопасности и политическим успехам руководства Сомали.

Около половины населения Сомали могут столкнуться с угрозой голода, 15% населения уже испытывает острую необходимость в гуманитарной помощи.

Напомним, 22 марта представители ООН заявили, что на данный момент собрано $864 млн, 31% от требуемой суммы, необходимой для проведения гуманитарной операции в Сомали.

За последние 25 лет Сомали может столкнуться с массовым голодом в третий раз. Около 6 млн человек могут столкнуться с угрозой голода.