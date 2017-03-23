Москва, 23 марта, 2017, 19:26 — ИА Регнум. В комитете Госдумы РФ по обороне рассматривается вопрос увеличения предельного возраста для призыва в армию до 30 лет, сообщил журналистам председатель комитета Владимир Шаманов («Единая Россия»).

Минобороны России Призывники

По словам Владимира Шаманова, члены комитета Госдумы отметили большую работу, проделанную силовыми структурами для наведения порядка в сфере призыва на военную службу.

Вместе с тем, было отмечено большое число уклонений от призыва, а также необходимость дополнительной проработки вопроса юридической ответственности за уклонение от получения повестки на призыв.

Кроме того, поступило предложение изменить возрастные рамки прохождения срочной службы и повысить предельный возраст с 27 до 30 лет.

По мнению некоторых депутатов Госдумы, повышение предельного возраста службы по призыву до 30 лет снизит заинтересованность призывников от уклонения от службы, отметил Шаманов.

Для дальнейшей работы по данному вопросу в рамках комитета Госдумы РФ по обороне будет создана рабочая группа.