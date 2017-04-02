Париж, 2 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Эйфелева башня — один из главных символов Франции и Парижа. Но ее история, не такая уж и старинная, содержит немало удивительных страниц. Перелистывает эти страницы постоянный автор ИА REGNUM Алиса Агранат.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Вершина Парижа

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31 марта 1889 года состоялась «обзорная экскурсия» для французских чиновников на вершину башни. Всемирная выставка 1889 года, ради которой затевалось это необычное сооружение, окупила все расходы, связанные с его строительством.

Интересно вспомнить, что сразу же после обнародования плана инженером Эйфелем, возникли возражения против «трехсотметрового монстра». Многие деятели культуры были против: Эмиль Золя, Шарль Гарнье, Ги де Мопассан, Александр Дюма-младший развернули мощное сопротивление в прессе. Присутствовали и опасения в прочности конструкции.

Несмотря на все протесты, строительство, начавшееся 28 января 1887 года, было успешно завершено. 12 тысяч чугунных деталей, скрепленные 2,5 млн заклепок, встали на свое место.

План Эйфелевой башни

До сих пор поражают достижения ученых и техников конца XIX века. Например, лифты проработали без реконструкции почти сто лет; давление на землю, оказываемое всей титанической конструкцией, составляет не более 4 килограмм на квадратный сантиметр — примерно как человек, сидящий на стуле. А перед закатом, когда самая лучшая видимость, с башни можно обозревать окрестности на расстоянии до 70 км.

Поль-Луи Делонс. Строительство Эйфелевой башни. 1888

А вот Гитлер башню не любил. Перед захватом Парижа германскими фашистами французы сломали лифты так, что немцы не смогли их починить до самого 1944 года, когда войскам Рейха пришлось срочно покинуть город. Военком Парижа получил приказ взорвать творение Эйфеля, но проигнорировал это распоряжение, а лифты башни заработали через час после бегства захватчиков.

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