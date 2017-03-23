Москва, 23 марта, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Модель «альтернативной котельной», поспособствует привлечению инвестиций в тепловую энергетику, но в то же время содержит определенные риски — в том числе возможность роста стоимости энергии для потребителя и снижение конкуренции из-за появления единых теплоснабжающих организаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 марта говорилось во время круглого стола «Будущее централизованного теплоснабжения в России», проведенного газетой «Ведомости».

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

Как указал замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко, доработанный проект закона, который уже был принят в первом чтении, будет предоставлен в Госдуму на следующей неделе.

Законопроект предлагает отказаться от установления жестких тарифов в отрасли тепловой энергетики и фиксировать лишь верхнюю планку цены, которая будет определяться на рыночных принципах — исходя из стоимости строительства альтернативного теплоисточника для того или иного потребителя с учетом самых современных технологий.

При этом главным субъектом на рынке тепла станет Единая теплоснабжающая организация (ЕТО), которая будет отвечать за весь процесс доставки тепла от производителя к потребителю. ЕТО, как предполагается, возьмет на себя всю ответственность за качество и надежность теплоснабжения.

Среди сложностей, которые возникали в связи с законопроектом, указывались вопросы контроля инвестиционной политики ЕТО, а также потенциальный рост платы для населения.

Как отметил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев, в связи с тем, что ЕТО получат большую власть на рынке, ведомство намерено предложить ряд регулирующих мер: помимо верхнего ценового ограничения будут введены специальные объекты контроля, такие как распределение тепловой нагрузки. Кроме того, планируется разработать санкции для тех предприятий, которые будут неоднократно нарушать антимонопольные правила.

Затрагивая вопрос роста тарифов, министр промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин указал, что, например, в одной Ульяновской области при введении новой модели тарифы на тепло вырастут на 10−12%. «В случае принятия закона, в случае принятия решения применения новой модели мы понимаем, что незначительно, но вырастет тариф в теплоснабжении, приблизительно на 10−12%», — заявил Вавилин.

«Мы все работаем в жесткой системе регулирования. Ежегодно для субъектов проводятся предельные индексы, в которые мы должны уложиться. Мы теперь понимаем, что эти 10−12% — их просто-напросто нужно разрешить превысить, этот индекс роста цен по субъектам», — отметил он.

По его словам, если этого не допускать и стремиться «оставаться в предельнике», пострадают другие отрасли, такие как электроснабжение, водоснабжение, водоотведение. Замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко отметил, что в этих отраслях ситуация порой «более критическая», чем в тепловой энергетике, поэтому перераспределение бремени на другие сферы недопустимо.

Впрочем, по словам заместителя генерального директора по экономике «Квадра» Светланы Никоновой, рост тарифов не обязательно означает рост платежа — при организации мероприятий, направленных на рост энергоэффективности, рост расходов населения может оказаться не столь критичным, как это может выглядеть исходя из роста самого тарифа. Главная же задача заключается, по ее мнению, в том, чтобы деятельность ЕТО была прозрачна, и цели повышения тарифов были очевидны для населения.

Председатель комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный, в свою очередь, отметил, что в отрасли давно назрели системные изменения, и без комплексных мер по увеличению энергоэффективности, в том числе со стороны потребителей, проблему не решить — по его словам, требуется коренная перестройка отношений в отрасли. Тем не менее, в текущих условиях необходимо начать с переходом к модели, которая запустит процесс привлечения инвестиций в тепловую отрасль, указал он.

Как подчеркнули представители топливно-энергетических компаний, на текущем этапе главная задача заключается в том, чтобы избавить отрасль от избыточной зарегулированности тарифов, которая лишает мотивации к обновлению фонда, при этом планка цены должна оставаться относительно стабильной, чтобы обеспечить гарантированные сроки окупаемости и инвестиций. Именно этой задаче и послужит внедрение модели ценообразования по принципу «альтернативной котельной».

23 марта газета «Ведомости» провела круглый стол «Будущее централизованного теплоснабжения в России». Представители органов власти, тепло-энергетических корпораций и эксперты обсудили реформу отрасли теплоснабжения, предложенную министерством энергетики, которая призвана создать механизм привлечения частных инвестиций при сохранении государственного контроля за конечной ценой на тепло.