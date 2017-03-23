Ереван, 23 марта, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Указом президента Армении от 23 марта Олег Есаян назначен Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Белоруссии. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Panorama.am Олег Есаян

Другим решением президента Армении Армен Хачатрян освобожден от должности посла Армении в Белоруссии.

Кроме этого, Армен Хачатрян также освобожден от должности постоянного полномочного представителя Армении при уставных и других органах Содружества независимых государств. На эту должность также назначен Олег Есаян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олег Есаян 10 марта был освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Армении в России.

Как ранее писало ИА REGNUM, о том, что у Армении есть посол в Белоруссии вспомнили после того, как Минск объявил о намерении экстрадировать блогера Александра Лапшина в Азербайджан за то, что тот посетил Нагорный Карабах.

«Посол не только уже семь лет представляет интересы Армении, но, как выяснилось, предпринимал какие-то шаги для разрешения ситуации. Но, к сожалению, по его же словам, эти шаги были проигнорированы», — говорилось в статье под названием «Утерян посол Армении в Белоруссии. Считать недействительным».

По поводу экстрадиции Лапшина Армен Хачатрян в те дни заявил: «Я был в МИД Белоруссии, обратился с этой проблемой, то есть шаги были сделаны. Но их просто проигнорировали».

До сих пор неизвестно связана ли смена посла в Белоруссии с его действиями или точнее бездействием во время экстрадиции Лапшина, или же это плановая ротация кадров. Если Армен Хачатрян получит какую-нибудь другую должность, то можно считать, что власти Армении довольны работой бывшего посла Армении в Белоруссии.

Олег Есаян уже был послом в Белоруссии в 2006—2010 гг. В 1997—2005 гг. Есаян был председателем Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики второго и третьего созывов. В 2005—2006 гг. работал председателем государственной комиссии Республики Армения по ценным бумагам.

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