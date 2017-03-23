Брянск, 23 марта, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Брянские власти в 2016 году поставили на кадастровый учет более 1,1 тысячи га лесных угодий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, ранее эти леса получили официальный статус городских. Теперь они готовятся к включению в государственный реестр.

Own work Брянск. Парк

При этом ранее на кадастровом учете стояло только 126 гектаров леса. То есть, официально площадь городского леса в городе увеличилась почти в 10 раз.

Лес будет включен в госреестр после того, как власти примут сельскохозяйственный регламент, который определит все нюансы охраны, защиты и воспроизводства леса.

«После подписания этого документа 117 участков городского леса площадью 1102 га будут включены в государственный лесной реестр, который станет «охранной грамотой» для брянского леса. С момента включения в реестр городские леса будут надёжно защищены от «строительного топора», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2016 года областные власти заявили о намерении создать вокруг Брянска «зеленый пояс». Тогда сообщалось, что принято решение включить в природное ограждение Брянска не только городские леса, но и часть земель, которые принадлежат Брянскому лесничеству. В частности, в «зеленый пояс» войдут участки Снежетьского лесничества.

Закон, согласно которому ограничивается вырубка деревьев вокруг крупных городов, Владимир Путинподписал 4 июля 2016 года.

При этом в Брянской области остаются вопросы к тому, как используется лес в регионе. Так, в ноябре 2016 года губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил подготовить в ближайшее время «четкую и ясную» программу развития лесной отрасли региона.

Сейчас в регионе более 1,2 млн гектаров леса, из них к эксплуатационным лесам относится более 550 тысяч гектаров. В области арендуется 247 лесных участков, площадь которых составляет 824 тысячи гектаров. На остальных 400 тысячах гектаров лесоустройство не производится.