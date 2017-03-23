Ростов-на-Дону, 23 марта, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Календарная весна подарила жителям Ростовской области не только долгожданное потепление. Плюсовая температура привела к нашествию клещей в регионе. Переносчики опасных заболеваний проснулись раньше времени и успели напасть на жителей Дона, проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора 23 марта.

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Так, к медикам за помощью обратились 57 человек, из них — 25 детей в возрасте до 14 лет.

Особая активность клещей наблюдается с мая по июнь.Специалисты ведомства напоминают, что в зоне опасности — животноводы. С началом активизации клещей в регионе стартует и массовая обработка сельхозживотных. Эту процедуру необходимо повторять каждые две недели в течение всего срока активности опасных насекомых.

Кроме того, от нашествия клещей обработают пастбища. Противоклещевую обработку проведут в местах массового отдыха, летних загородных оздоровительных учреждениях, базах отдыха и санаториев.

Напомним, в 2016 году в Ростовской области в медучреждения за помощью к врачам обратились более 8 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Заболеваемость Крымской геморрагической лихорадкой снизилась в 1,3 раза по сравнению с показателями 2015 года — лихорадкой заразились около 30 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, клещи активизировались на Кубани и в Волгоградской области. Жертвами переносчиков опасных заболеваний стали пять человек, среди них — школьник. Летальных случаев не зафиксировано.