Москва, 23 марта, 2017, 15:50 — ИА Регнум. Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков стал жертвой акции украинских спецслужб, теперь смертельная опасность угрожает его жене Марии Максаковой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявил замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя убийство экс-депутата Госдумы в Киеве.

Владимир Широков Мария Максакова

«Мы глубоко возмущены и шокированы тем, что сейчас происходит в Киеве. Украина на самом деле превратилась в настоящее Гуляй-поле, в бандитский заповедник, где не работают законы и работает только право сильного и право нагана. Мы знаем, что в последнее время в практике нынешних украинских властей — ликвидация политических деятелей, журналистов, к сожалению, Денис Вороненков подписал себе приговор уже тогда, когда отправился на Украину», — сказал он.

«После того, как он оказался ненужным спецслужбам Украины, он был цинично и жестоко ликвидирован. К сожалению, он стал жертвой этой нехитрой и жестокой схемы, на мой взгляд», — добавил парламентарий.

Ревенко выразил озабоченность судьбой вдовы Вороненкова, экс-депутата Госдумы Марии Максаковой. «Сейчас у нас не может не вызывать тревогу судьба красивой, яркой, интересной женщины, всемирно известной оперной певицы Марии Максаковой, которая отправилась за своим мужем в Киев, и, по моему убеждению, сейчас ей угрожает смертельная опасность. Сложно сейчас в это непростой для нее, тяжелой, ужасной ситуации давать какие бы то ни было советы, искренне и по-человечески сопереживаю Марии, но сейчас я ей советовал бы немедленно отправляться в российское посольство искать защиты на территории Российской Федерации. Только там, и только так она может найти защиту и спасение», — подчеркнул он.

Обвинения в убийстве в адрес российских спецслужб со стороны президента Украины свидетельствуют лишь о том, что эта акция была спланирована украинскими спецслужбами, считает депутат. «Тот факт, что президент Порошенко и вездесущий советник главы МВД Авакова немедля, не дожидаясь никаких расследований, стали обвинять российские спецслужбы и говорить в очередной раз о руке Москвы, говорит о том, что моя версия о циничной и спланированной акции украинских спецслужб, скорее всего, верна. Поскольку сразу после ликвидации Дениса Вороненкова сразу же, не дожидаясь никаких расследований, последовали официальные заявления на высшем уровне, на уровне президента Порошенко о том, что якобы в этом замешаны российские спецслужбы. Делайте выводы сами», — заключил он.

Напомним, 23 марта в Киеве при выходе из отеля «Премьер-Палас» был убит бежавший на Украину вместе с женой Вороненков. Недавно он и Мария Максакова получили украинское гражданство.