Анкара, 23 марта, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Турция предупредила Россию, что она будет реагировать, если в будущем атаки курдов повторятся, сообщает Anadolu.

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Предупреждение последовало после того, как на юге Турции в провинции Хатай был убит солдат вооруженных сил Турции.

Представитель министерства иностранных дел Турции Хюссейн Мюфтюоглу заявил, что российский поверенный в делах был вызван в министерство иностранных дел, после того как турецкий солдат был убит выстрелом снайпера.

Российскому дипломату рассказали о необходимых шагах, которые следует предпринять для предотвращения подобных эксцессов в будущем.

Напомним, 22 марта на пограничном посту выстрелом снайпера был убит солдат вооруженных сил Турции. Огонь велся с территорий на севере Сирии, которые находятся под контролем курдов.

Партия «Демократический союз», основанная в 2003 году сирийскими курдами, считается в Турции террористической, однако как США, так и Россия с этим не согласны. Сирийские курды ведут борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому могут рассматриваться некоторыми государствами как союзники.