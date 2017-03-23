Москва, 23 марта, 2017, 14:16 — ИА Регнум. В выходные дни 25 и 26 марта Московский регион ожидают заморозки, осадки и гололед. Температура начнет снижаться в пятницу, 24 марта, сообщает Гидрометцентр России.

Владимир Югасов ИА REGNUM Заморозки. Москва

Как поясняют синоптики, в регионе подходит к концу продолжительный период, когда погода была теплее нормы. В ночное время столбик термометра будет опускаться ниже нуля, а на дорогах и тротуарах местами появится гололедица.

«Температура постепенно начнет понижаться уже с пятницы, а в выходные она приблизится к климатической норме. Временами пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега», — говорится в сообщении.

Холодные воздушные массы проникают в европейскую часть России с севера. Там, над Норвежским и Баренцевым морями, наблюдаются активные циклоны.

Ночью 24 марта осадков не ожидается, температура составит −1…+1 в Москве, в Подмосковье −3…+2. Днем местами возможен дождь, температура составит +5…7 и +3…8 соответственно.

В ночь на 25 марта выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега, похолодает до −3…−1 в Москве и −5…−0 по области. Днем возможны небольшие осадки.

26 марта осадков не будет, температура составит −4…−2 в Москве, −6…−1 по области. Днем в Москве +4…6, по области +1…6.