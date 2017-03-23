Санкт-Петербург, 23 марта, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга опубликовал материалы Концепции развития транспортной системы города на Неве. В них обозначены перспективные станции и линии метрополитена, схемы развития улично-дорожной сети и городского общественного транспорта. Одновременно стартовал приём предложений граждан по изменениям и дополнениям этой концепции.

Krti.gov.spb.ru Перспективная схема метрополитена Санкт-Петербурга

«Предложения петербуржцев будут тщательно рассмотрены специалистами Комитета и Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга и по возможности учтены в документе», — обещают в КРТИ.

Помимо схем будущей транспортной инфраструктуры, в рамках Концепции сформирован поэтапный перечень мероприятий по развитию городского пассажирского транспорта и улично-дорожной сети.

После завершения сбора и анализа предложений КРТИ проведёт общественное обсуждение Концепции. Предложения и замечания горожан принимаются в свободной форме по электронной почте kts@ctpspb.ru до 01 апреля 2017 года.

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