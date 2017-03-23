Вашингтон, 23 марта, 2017, 12:24 — ИА Регнум.



Yuri Samoilov Кибербезопасность

Большинство взрослых пользователей сети Интернет в США не имеют представлений о технических концепциях кибербезопасности, таких как двухфакторная аутентификация или определение того, закодирована ли страницы, которой они пользуются, сообщает Pew Research Center.

Проведенное центром исследование включало в себя 13 вопросов, направленных на выявление осведомленности граждан США относительно ряда терминов и вопросов кибербезопасности. Вопросы включали в себя общую информацию, необходимую, как утверждают эксперты по кибербезопасности, для защиты пользователей в сети.

В среднем, большинство респондентов ответило лишь на пять из 13 вопросов правильно, тогда как лишь 20% указали верные ответы на восемь вопросов. На все же ответил всего 1% участников опроса, проведенного 17−27 июня 2016 года среди 1 тыс. 55 взрослых пользователей сети Интернет.

В частности, значительное большинство участников смогло ответить правильно лишь на два вопроса. Так, 75% участников смогли правильно указать самый надежный пароль из четырех вариантов. 73% признали, что даже в случае защиты общественного Wi-Fi паролем такая сеть необязательно достаточно защищена для осуществления важных задач.

В то же самое время почти половина пользователей сети Интернет, принявших участие в опросе, смогла правильно указать примеры фишинговых атак — интернет-мошенничества с целью получения логина и пароля пользователя. Подобным образом, 52% опрошенных верно заявили, что отключение функции GPS в телефонах не лишает их способности отслеживать перемещение их владельца.

Более того, 49% пользователей сети Интернет знает, что граждане США имеют право получать одну бесплатную копию ежегодного отчета от каждого из трех крупных кредитных бюро. Получать такие отчеты стоит во избежании мошенничества и кражи личных данных. Такое же количество может определить, что такое «программа-шантажист».

При этом практическое понимание шифрования корреспонденции и сетей Wi-Fi не однозначно. Так, 46% пользователей интернета правильно указали, что утверждение, что вся электронная переписка шифруется, неверно. Чуть меньше — 45% — указали, что понимают, что и трафик Wi-FI не всегда подвергается шифрованию.

При этом лишь 39% пользователей сети знает, что провайдер может отслеживать то, какие сайты посещает их клиент. Столь же не елико понимание более сложных технических моментов обеспечения кибербезопасности.