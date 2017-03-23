Москва, 23 марта, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Доллар США и евро вновь снижаются к рублю на фоне растущей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи 23 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По состоянию на 11:28 мск, доллар подешевел на 22,25 копейки и составил 57,5650 рубля. Торги открылись на отметке в 57,6850 рубля и проходили в диапазоне 57,3725 — 57,6850 рубля.

Евро к этому времени опустился на 30,50 копейки — до 62,0850 рубля. Торги начались с отметки в 62,2250 рубля, на минимуме евро стоил 61,93 рубля, на максимуме — 62,32 рубля.

По мнению экспертов, 23 марта вечером пара USD/RUB может вновь начать укрепление, теперь уже в связи с динамикой доллара США — вечером пройдет голосование в Конгрессе США по программе Obamacare.

Как сообщало ИА REGNUM, на 23 марта Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Курс доллара понизился на 0,05 рубля и составил 57,23 рубля. Курс евро опустился на 0,03 рубля и составил 61,73 рубля.