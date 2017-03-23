Манила, 23 марта, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Российские и китайские корабли смогут без ограничений заходить в порты Филиппин и швартоваться у берегов, об этом заявил журналистам президент страны Родриго Дутерте, сообщает Bloomberg.

Kremlin.ru Родриго Дутерте

По его словам, для этого требуется лишь предварительно уведомить власти Филиппин. Ааналогичные условия будут действовать и для китайского флота.

Уведомлять надо будет военно-морские силы и министерство иностранных дел Филиппин. Также Дутерте заявил об обещании Китая прекратить строительство в районе рифа Скарборо (Хуанъянь) в Южно-Китайском море. Этот остров стал предметом спора между двумя странами и Китай заверил, что прекратит стройку «из уважения к нашей дружбе».

Ранее Дутерте уже делал предложение о свободном заходе в порты Филиппин российским ВМФ. Также он заявил, что надеется на союзничество и покровительство со стороны России.

Тогда же, 6 января, состоялся визит Дутерте на борт большого противолодочного корабля ВМФ РФ «Адмирал Трибуц», который пришвартовался в порту Манилы. Также туда прибыл танкер ВМФ «Борис Бутома» для пополнения запасов продовольствия и отдыха команды.

Позже, в феврале 2017 года состоялись российско-филиппинские переговоры на уровне делегации Совета безопасности России и руководства Филиппин. Были обсуждены различные аспекты российско-филиппинского сотрудничества в сфере региональной и международной безопасности, а также основные вызовы и угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это были первые двусторонние консультации России и Филиппин.

Кроме того, Дутерте планирует визит в Россию весной 2017 года, когда это позволит сделать погода — глава страны заявил, что не любит холод. Говоря о США, он в октябре 2017 года заявил о намерении проводить независимую внешнюю политику, включающую в себя и «выдворение» американских военных из Филиппин.

Что касается отношений Филиппин с Китаем, то власти КНР предложили безвозмездную помощь Филиппинам в виде стрелкового оружия и быстроходных катеров на сумму около $14 млн. Это предложение было сделано послом Китая Чжао Цзяньхуа во время встречи с президентом Филиппин Родриго Дутерте в президентском дворце в конце декабря.

Китай также готов предложить Филиппинам долгосрочный кредит на льготных условиях в размере $500 млн на приобретение другого оборудования.