Москва, 23 марта, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Противостояние российско-турецких торговых отношений продолжается и, как и ожидалось, переходит в довольно агрессивную фазу. Анкара не меняет своей позиции в вопросе установления экспортной пошлины для зерна российского производства, а этот факт делает любые покупки и продажи как минимум бессмысленными (130%-ные пошлины российским поставщикам не по карману), поскольку только беспошлинные рамки делали пшеницу низкого класса качества рентабельной, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с воронами

«Российский Минсельхоз уверен в том, что альтернатива Турции как значимому импортеру товаров сельхозпроизводителей найдется очень быстро. Глава ведомства Александр Ткачев подчеркивает, что Турция ставит под сомнение «искренность» взаимоотношений и пытается оказать давление на российских поставщиков», — отметила Бодрова.

«Во всей этой истории есть масса «белых» пятен, которые делают ее еще более абсурдной. Во-первых, Турция никогда не была другом России: партнером внутри тщательно выстроенных торговых отношений — да, но не более того. Во-вторых, все отношения между Москвой и Анкарой всегда строились сугубо на взаимовыгодном сотрудничестве. Сейчас, когда российская пшеница перестала быть конкурентоспособной в аспекте цены из-за дорогого рубля, самое время «продавить» лучшие условия для новых закупок. Кроме того, во всей красе присутствует факт политических манипуляций: Россия, защищая свой хилый рынок производства овощей, все еще держит запрет на ввоз турецких огурцов и помидоров актуальным», — пояснила эксперт.

«Ткачеву ли не знать, что на долю Турции приходится значительная доля продаж пшеницы российского производства, от 12% до 21% в разные годы. По итогам 2016 года Анкара купила 2,65 млн тонн, в 2015 году — 3,12 млн тонн. Одновременно Турция является покупателем около 16−18% всего объема производства кукурузы в РФ, подсолнечного шрота — 38%, подсолнечного масла — 33%, — привела цифры Бодрова. — Небольшими партиями российское зерно закупают Нигерия и Бангладеш, а также Азербайджан. Доли Судана, Йемена и Ирана выглядят на общем фоне и вовсе символическими».

«Полностью испортив отношения с Турцией, Россия сможет предложить часть свободной доли Египту. Стране требуется около 5,8 млн тонн зерна, но требования к качеству здесь выше, чем у Турции. Так, например, необходимо очень тщательно отслеживать отсутствие спорыньи в зерне, а у российских производителей с этим проблемы. Египет способен остановить закупки в любой момент, если окажется неудовлетворенным качеством, такое уже случалось», — сказала эксперт.

«И тогда окажется, что рекордные российские урожаи, в общем-то, мало кому нужны. Пользуясь преимуществом девальвированного рубля, производители зерна, кукурузы и прочего на юге России вкладывали все свободные финансовые средства в расширение производства, а мощности переработки, и элеваторы как стояли перегруженными, так в том же положении и остались. Хранить негде — это раз, перерабатывать долго и недешево — это два», — считает Бодрова.

Ко всему прочему, по ее мнению, «в этом сезоне, вероятно, производители уже не смогут давать особенно интересную цену на зерно на мировом рынке. Если в прошлом году тонна российской пшеницы стоила $166, то французская продавалась по $189, аргентинская — еще на $25−27 дороже. Доллар тогда стоил 65,80 руб. (цена на 1 августа 2016 года), сегодня — 57,65 руб. Очевидно, что без курсовой поддержки конкуренция будет выматывающей и сложной».

«Последние два-три года весь российский юг работал почти исключительно на экспорт, и это давало результат. Внутреннему рынку подобные объемы производства не нужны. Следовательно, в ближайшее время российским дипломатам придется проявить чудеса дальновидности и гибкости с тем, чтобы вернуть турецкого покупателя, или демпинговать в разгар сезона позже с убытком себе же», — высказала свое мнение эксперт.

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