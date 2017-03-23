«Рекордные российские урожаи мало кому нужны»
Москва, 23 марта, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Противостояние российско-турецких торговых отношений продолжается и, как и ожидалось, переходит в довольно агрессивную фазу. Анкара не меняет своей позиции в вопросе установления экспортной пошлины для зерна российского производства, а этот факт делает любые покупки и продажи как минимум бессмысленными (130%-ные пошлины российским поставщикам не по карману), поскольку только беспошлинные рамки делали пшеницу низкого класса качества рентабельной, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
«Российский Минсельхоз уверен в том, что альтернатива Турции как значимому импортеру товаров сельхозпроизводителей найдется очень быстро. Глава ведомства Александр Ткачев подчеркивает, что Турция ставит под сомнение «искренность» взаимоотношений и пытается оказать давление на российских поставщиков», — отметила Бодрова.
«Во всей этой истории есть масса «белых» пятен, которые делают ее еще более абсурдной. Во-первых, Турция никогда не была другом России: партнером внутри тщательно выстроенных торговых отношений — да, но не более того. Во-вторых, все отношения между Москвой и Анкарой всегда строились сугубо на взаимовыгодном сотрудничестве. Сейчас, когда российская пшеница перестала быть конкурентоспособной в аспекте цены из-за дорогого рубля, самое время «продавить» лучшие условия для новых закупок. Кроме того, во всей красе присутствует факт политических манипуляций: Россия, защищая свой хилый рынок производства овощей, все еще держит запрет на ввоз турецких огурцов и помидоров актуальным», — пояснила эксперт.
«Ткачеву ли не знать, что на долю Турции приходится значительная доля продаж пшеницы российского производства, от 12% до 21% в разные годы. По итогам 2016 года Анкара купила 2,65 млн тонн, в 2015 году — 3,12 млн тонн. Одновременно Турция является покупателем около 16−18% всего объема производства кукурузы в РФ, подсолнечного шрота — 38%, подсолнечного масла — 33%, — привела цифры Бодрова. — Небольшими партиями российское зерно закупают Нигерия и Бангладеш, а также Азербайджан. Доли Судана, Йемена и Ирана выглядят на общем фоне и вовсе символическими».
«Полностью испортив отношения с Турцией, Россия сможет предложить часть свободной доли Египту. Стране требуется около 5,8 млн тонн зерна, но требования к качеству здесь выше, чем у Турции. Так, например, необходимо очень тщательно отслеживать отсутствие спорыньи в зерне, а у российских производителей с этим проблемы. Египет способен остановить закупки в любой момент, если окажется неудовлетворенным качеством, такое уже случалось», — сказала эксперт.
«И тогда окажется, что рекордные российские урожаи, в общем-то, мало кому нужны. Пользуясь преимуществом девальвированного рубля, производители зерна, кукурузы и прочего на юге России вкладывали все свободные финансовые средства в расширение производства, а мощности переработки, и элеваторы как стояли перегруженными, так в том же положении и остались. Хранить негде — это раз, перерабатывать долго и недешево — это два», — считает Бодрова.
Ко всему прочему, по ее мнению, «в этом сезоне, вероятно, производители уже не смогут давать особенно интересную цену на зерно на мировом рынке. Если в прошлом году тонна российской пшеницы стоила $166, то французская продавалась по $189, аргентинская — еще на $25−27 дороже. Доллар тогда стоил 65,80 руб. (цена на 1 августа 2016 года), сегодня — 57,65 руб. Очевидно, что без курсовой поддержки конкуренция будет выматывающей и сложной».
«Последние два-три года весь российский юг работал почти исключительно на экспорт, и это давало результат. Внутреннему рынку подобные объемы производства не нужны. Следовательно, в ближайшее время российским дипломатам придется проявить чудеса дальновидности и гибкости с тем, чтобы вернуть турецкого покупателя, или демпинговать в разгар сезона позже с убытком себе же», — высказала свое мнение эксперт.
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