Пекин, 23 марта, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному Национальной комиссией здравоохранения и планирования семьи КНР, в 2016 г. был установлен новый рекорд рождаемости. По мнению китайских чиновников, улучшение показателей рождаемости является прямым результатом отмены демографической политики «одна семья-один ребенок».

DigitalMarketingAgency Беременность

За прошедший год на территории Китая родилось 18,46 млн человек, что на 1,31 млн больше по сравнению с 2015 годом. Данный показатель стал самым высоким за последние 17 лет, пишет «Чжунго жибао».

В заявлении главного органа здравоохранения отдельно отмечается увеличение рождаемости в столице КНР Пекине. Так, по итогам 2016 г. в Пекине родилось около 280 тыс. младенцев, что на 62% больше по сравнению с 2015 годом. По данным чиновников, около 84 тыс. новорожденных являются вторыми детьми в семье.

По данным чиновников, увеличение рождаемости стало возможным также благодаря модернизации системы здравоохранения страны. В частности, за прошедший год были открыты дополнительные родильные отделения и нанят квалифицированный медицинский персонал.

В конце 2015 г. власти КНР внесли изменения в законодательство страны для улучшения демографических показателей Китая. Политика планирования семьи была инициирована властями Китая в 1979 г. с целью сокращения бурного демографического роста. Однако данный процесс имел и негативные последствия для страны — к 2030 г. Китай столкнется с серьезным кризисов, вызванным нехваткой трудового населения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай по-прежнему является самой населенной страной в мире. За минувший год численность населения страны увеличилась еще на 8,09 млн человек и составила 1,3882 млрд граждан.