Оклахома-сити, США, 23 марта, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Клуб «Филадельфия Сиксерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уступил представителям «Оклахома-Сити Тандер». Встреча, прошедшая 22 марта в Оклахома-сити, завершилась со счетом 97:122.

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Самыми результативными игроками встречи в составе победителей стали Энес Кантер и Расселл Уэстбрук, набравшие 24 и 18 очков соответственно.

После семидесяти одной игры в чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» пока занимает шестое место в Западной конференции. Клуб «Филадельфия Сиксерс» находится на тринадцатой позиции в Восточной конференции.

Регулярный чемпионат НБА.

«Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-сити) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — 122:97 (29:22, 34:28, 32:20, 27:27).

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