Волгоград, 23 марта, 2017, 09:47 — ИА Регнум. В Волгограде снова будут выплавлять первичный алюминий. Его производство решено возобновить на Волгоградском алюминиевом заводе. Меморандум о сотрудничестве, направленном на возобновление электролизного производства, был подписан по итогам рабочей встречи накануне губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, генеральным директором «РУСАЛа» Владиславом Соловьевым и гендиректором «РусГидро» Николаем Шульгиновым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации 23 марта.

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Электролизные мощности на заводе расконсервируют поэтапно уже в 2017 году, будет создано 1,5 тысячи рабочих мест. Кроме того, планируется создание новой анодной фабрики — цеха по выпуску обожженных анодов — на предприятии «ВгАЗ-СУАЛ». После ее запуска в 2018 году откроется еще тысяча вакансий.

Стоимость инвестиционного проекта оценили в 8 миллиардов рублей. При содействии региона на реализацию проекта предприятие получило 300 миллионов рублей льготного займа Фонда развития промышленности. Также поданы документы для выделения субсидии Минпромторга РФ в размере 635 миллионов рублей на покрытие части затрат по инвестиционному кредиту.

Как отметили в обладминистрации, его реализация позволит снизить зависимость России от зарубежных поставщиков, обеспечить сырьевую безопасность отрасли. Как подчеркнул гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов, в итоге выиграют все: алюминиевый завод возрождается и модернизируется, «РусГидро» имеем более эффективную загрузку станции плюс увеличение мощностей, а регион получает увеличение налоговых поступлений и новые рабочие места на заводе.

«Мы не сомневаемся, что решения, которые мы сегодня приняли, позволят волгоградскому заводу стать базовым в алюминиевой промышленности России», — подчеркнул губернатор области Андрей Бочаров.

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Вопрос о судьбе Волгоградского алюминиевого завода остается открытым

Как сообщало ИА REGNUM, о приостановке в течение 2013 года электролизного производства на четыре года на пяти заводах дивизиона «Запад» в России в связи с высокими издержками до возвращения цены на алюминий на уровень 2,4 тыс. долларов за тонну генеральный директор «РусАла» Олег Дерипаска заявил в августе 2013 года. В их число вошел и Волгоградский алюминиевый завод, который на протяжении нескольких месяцев терпел убытки. По данным пресс-службы предприятия, ввиду того, что тариф на электроэнергию для ВгАЗа составлял свыше 1,7 рубля, доля электроэнергии в себестоимости производимой продукции превысила 40% и продолжала расти. Несмотря на расположенную рядом Волжскую ГЭС, по некоторым данным, это один из самых высоких тарифов среди всех заводов компании «РУСАЛ», включая зарубежные. В результате только за июль 2013 года снижение объемов производства ВгАЗа составило 22%.

Для разрешения сложившейся ситуации на волгоградском заводе в правительстве региона была создана межведомственная рабочая группа с участием профсоюзов. Осенью того же года выплавки первичного алюминия на ВгАЗе были остановлены.

Добавим, что в настоящее время на площадке Волгоградского алюминиевого завода реализуется крупный инвестиционный проект по созданию производства обожженных анодов, которое позволит освоить выпуск импортозамещающей продукции, обеспечить сырьевую безопасность отрасли и бесперебойное снабжение алюминиевых заводов высококачественными анодными блоками. К работам по созданию анодного производства на предприятии приступили в начале 2016 года.

В ходе реализации проекта будет создано более 500 высокопроизводительных рабочих мест. При выходе на проектную мощность объем ежегодных налоговых поступлений в региональный бюджет составит не менее 268 миллионов рублей, объем промышленного производства — не менее 4 миллиардов рублей.

К работам по созданию анодного производства на предприятии приступили в начале 2016 года. В настоящее время уже полностью разработана документация, получены кредитные средства и законтрактовано 100% основного технологического оборудования, выполнен демонтаж зданий и сооружений, произведены подготовительные работы для устройства свайного поля печи обжига анодов.

В активной стадии находятся работы по усилению строительных конструкций основных зданий и сооружений и строительству буферного склада «зеленых» анодов. Открытие анодной фабрики позволит создать уникальный комплекс — организовать полный производственный цикл от выпуска первичного алюминия до производства литья, порошков, паст, анодной массы.

Сегодня на волгоградском заводе заказы заключены на несколько месяцев вперед.