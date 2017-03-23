Анкара, 23 марта, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Один солдат армии Турции убит, еще четверо получили ранения в результате нападения курдских повстанцев в провинции Хаккяри на юго-востоке Турции, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Юго-восток Турции в значительной степени разорен боевыми действиями между правительственными войсками и Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.

С таким заявлением выступили вооруженные силы Турции, отметив, что четверо пострадавших солдат находятся в стабильном состоянии, и их жизни ничего не угрожает.

Инциденты между правительственными войсками и курдами случаются регулярно, так, 22 марта в граничащей с Сирией провинциии Хатай был убит другой турецкий солдат, по данным военных, его застрелил снайпер. Выстрел был произведен с территории Сирии, контролируемой курдами.

Напомним, РПК ведет борьбу за автономию в составе Турции уже многие десятилетия. Периоды мирного сосуществования чередовались с периодами ожесточенных столкновений. Последнее соглашение о прекращении огня было расторгнуто в июле 2015 года.

С тех пор в столкновениях погибло свыше 1 тыс. 200 сотрудников безопасности и мирных граждан. Курды понесли большие потери: было убито или задержано свыше 10 тыс. человек.