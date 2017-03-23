Находка, Приморский край, 23 марта, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Жители приморского города Находка, за несколько лет не услышанные ни краевыми властями, ни надзорными органами, написали президенту России Владимиру Путину с последней надеждой, что он решит угольную проблему. Общественники предполагают, что чиновники защищают интересы стивидоров, а стивидоры тем временем гонятся за прибылью, забыв о людях и экологии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Шахта (фрагмент). 1947

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В письме президенту (имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM ) жители Находки заявили, что администрация Приморского края до нынешнего года умалчивала проблему надвигающейся экологической катастрофы, однако даже когда об этом стали говорить более или менее открыто, фактических действий по разрешению угольной проблемы предпринято не было.

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«Администрации Находки и Приморского края не в состоянии или просто не хотят заниматься решением проблемы открытой перевалки угля? Они защищают интересы стивидорных компаний, но не конституционные права и интересы горожан, — написали общественники. — За последнее время вырос спрос на угольное топливо в странах АТР, и наши порты — «Терминал Астафьева», «Евраз ТМПТ», «Порт Восточные ворота-Приморский завод», «АТТИС Энтерпрайс», «Порт Ливадия», «Геомар» и прочие — ринулись в выгодный рентабельный бизнес, гонясь за прибылью и не думая об экологии города, в котором проживают около 160 тысяч человек».

О соблюдении экологической безопасности, по мнению граждан, не может быть и речи: горы угля хранятся на открытых площадках, защитные сети в несколько раз ниже уровня куч складируемого угля. Кроме того, руководители угольных терминалов игнорируют использование аспирационных установок, систем орошения и пылеулавливания, очистных сооружений, не увлажняют перегружаемые грузы.

«На все заявления граждан поступают отписки, написанные как под копирку», — акцентировали жители погрязшего в угольной пыли города.

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Приморцы также указали в письме 11 просьб, которые, как они думают, может исполнить только Владимир Путин. Так, люди считают необходимым создать комиссию по объективному расследованию нарушений, которые допускают стивидоры, приостановить работу угольных терминалов, которые игнорируют природоохранное законодательство. В одном из пунктов главу государства просят обязать стивидоров возместить причинённый окружающей среде вред.

«Провести оценку загрязнения бухты Находка с привлечением специалистов ДВО РАН. Провести независимую экспертизу морской воды и дна у причальной линии терминалов, почвы и воздуха в районах города, особенно района мыса Астафьева», — говорится в письме.

Несколько позиций охватывают необходимость законодательных инициатив.

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Как сообщало ИА REGNUM, не первый год жители Находки пытаются сохранить для себя и своих детей местную экосистему. На сегодняшний день приморский город превращён в угольный терминал, хотя два года назад губернатор Приморья Владимир Миклушевский подписал постановление, запрещающее строить новые угольные терминалы открытого типа. Действующие порты и причалы продолжают работать в привычном для них режиме. Население уверено, что ситуация уже хуже административного преступления.