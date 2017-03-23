Берлин, 23 марта, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Немецкий телеканал ARD заявил о продолжении деятельности российского врача Сергея Португалова, ранее лишенного права работать со спортсменами из-за его якобы участия в российской «допинговой программе».

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По данным телеканала, Португалов продолжает работать с хоккеистами московского «Динамо». Санкции в виде пожизненного запрета работать с атлетами был введены Международным спортивным арбитражным судом.

Журналист ARD Хайо Зеппельт заметил имя врача на сайте московской больницы, которая обслуживает членов хоккейного клуба «Динамо Москва». При этом, по утверждению журналиста, информация с сайта медучреждения была удалена после того, как об этом было заявлено на конференции Всемирного антидопингового агентства в Лозанне.

Также Португалов после этого «разоблачения» продолжает исполнять обязанности генерального директора Научно-исследовательского института физической культуры и спорта в Москве, пишет Зеппельт.

Журналист назвал Португалова «одним из главных лиц в российской допинговой системе». Имеется в виду «государственная программа допинга», которая якобы существует в России и поддерживается властями.

Напомним, спортивный арбитражный суд в Лозанне 10 марта принял решение о пожизненной дисквалификации бывшего замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта Сергея Португалова.

Дисквалификация связана с тем, что Португалов, как решил суд, нарушил ряд статей антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Бывший замдиректора ВНИИФК признан виновным по следующим статьям: «Обладание запрещённой субстанцией или методом», «Распространение или попытка распространения запрещённой субстанции или метода» и «Назначение или попытка назначения запрещённой субстанции или метода».

Ранее он был упомянут в документальном фильме телеканала ARD (Германия), в котором российские легкоатлеты обвиняются в системном применении допинга. В фильме утверждается, что бывший замдиректора ВНИИФК, работавший во Всероссийской федерации лёгкой атлетики, выдавал спортсменам советы по применению запрещённых препаратов.

С фильма телеканала ARD, основанного на показаниях информатора WADA Юлии Степановой, началось расследование независимой комиссии WADA — Всемирного антидопингового агентства. ВФЛА в результате была дисквалифицирована по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций. При этом никаких доказательств существования «системы допинга» в России в фильме предъявлено не было.