Таллин, 23 марта, 2017, 08:48 — ИА Регнум. После почти девяти лет развития крупного сланцевого проекта в Иордании эстонское государство в лице ГАО «Эстонская энергия» (Eesti Energia) продает 55% (из 65%) своих акций контрольного пакета компании Attarat Power Company. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает таллинский корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководство Eesti Energia.

Добыча сланцевой нефти

Проект, доставивший эстонскому предприятию множество хлопот на всех стадиях — от проектирования до реализации, принесший расходы на десятки миллионов евро и приведший к досрочному увольнению председателя правления концерна Сандора Лийва, теперь окончательно выкупают предприятие из Малайзии YTL Power International Berhad и компания из Китая Yudean Group. У Eesti Energia в итоге остается пакет в 10% акций.

Согласно первоначальному договору между правительством Иордании и ГАО Eesti Energia, который был утвержден в 2008 году на пике высоких цен на нефтепродукты и активного развития сланцедобычи во всем мире, в первую очередь, в США, в Иордании должна была появиться крупнейшая в регионе сланцедобывающая промышленность и работающая на горючем сланце электростанция. Мощность электростанции должна была по проекту составить 554 МВт/час, а срок начала эксплуатации определен в 2020 году.

Сланцевая электростанция будет находиться в центральной Иордании в месте под названием Аттарат Ум Гудран. Вместе со сланцевой электростанцией будет создан и сланцевый карьер, годовая мощность которого составляет около 10 млн тонн сланца в год, а также инфраструктура (городок для проживания, водяные скважины, конвейеры и прочее). Электростанция, использующая местное топливо, позволит в значительной мере снизить зависимость Иордании от импортируемой энергии и покроет приблизительно 10−15% потребности Иордании в электроэнергии. Отмечалось как немаловажное обстоятельство, что строительство и эксплуатация всего сланцевого проекта обеспечит постоянными рабочими местами свыше 5500 человек.

Чтобы заполучить данный проект, эстонское предприятие заявило о намерение инвестировать не только первые 10 млн евро в сам проект, но и поделиться своими технологическими, научно-техническими достижения в сфере сланцедобычи и сланцепереработки. Чтобы сохранить за собой 65% акций совместного эстоно-иорданского предприятия Attarat Power Company, Eesti Energia была вынуждена постоянно осуществлять дофинансирование проекта так, что к настоящему моменту общая сумма расходов эстонской стороны превысила 30,5 млн евро.

Уже на первом этапе геолого-разведывательных работ от Эстонии потребовалось максимальное напряжение всех ее мощностей и знаний — в работе были задействованы более 10 институтов и госучреждений, связанных с отраслью. В том числе институт экологии и земельных наук, а также геологии Тартуского Университета, Таллинский технический университет и Вирумааский колледж Таллинского технического университета, компании AF-Consulting AS, Inseneriburoo Steiger, Raidla Lejins & Norcousile, PWC Eesti, IPT Projektijuhtimine OU и другие.

Огромную политическую поддержку иорданскому проекту госконцерна оказывали практически все министры экономики и коммуникаций Эстонии, финансов и даже премьер-министр страны Андрус Ансип. В мае 2010 года Ансип принимал в Таллине министра энергетики и природных ресурсов Иордании Халида Ирани и сопровождающую его делегацию. Премьер-министр подчеркнул на встрече, что Иордания является для Эстонии очень важным партнером по сотрудничеству на Ближнем Востоке. «Сотрудничество между нашими государствами было по-настоящему плодотворным, заключенный договор — это очень важный для нас проект по сотрудничеству, и я надеюсь, что это выгодно как для Иордании, так и для Эстонии». В свою очередь, Халид Ирани подтвердил, что настоящий визит с целью ознакомления со сланцевой промышленностью Эстонии был продуктивным и что они очень оптимистично настроены в отношении дальнейшего партнерства.

Не стоит напоминать о том, что выгодой от такого политико-информационного пиара о «сланцевом суперуспехе Эстонии в далекой арабской стране» воспользовался и менеджмент госкорпорации. Иорданский проект был включен в рекламные буклеты госкорпорации как пример успешного международного сотрудничества. Председатель правления Eesti Energia Сандор Лийве активно лоббировал данное направление деятельности концерна, отвергая беспокоящие вопросы со стороны оппозиционных партий и награждаясь званием «Лучшего руководителя эстонского предприятия года».

В 2010 году концерн Eesti Energia заключил с правительством Иордании концессионный договор об использовании сланцевого месторождения Аттарат Ум Гудран сроком на 40 лет. Как скоро выяснилось, сделано это было для продажи первой части акций компании стратегическим инвесторам из Азии, так как средств самого госконцерна и его научно-технических мощностей стала откровенно не хватать: масштабы работ в Иордании потребовали колоссального напряжения и серьезных затрат. Эстония просто не потянула такой проект в одиночку.

Ситуация стала ухудшаться и под воздействием внешних факторов: многолетнее повышение нефтяных цен на мировом рынке сначала в 2009—2010 годах, а затем с 2014 года стало меняться на прямо противоположное. Eesti Energia увязла в самой середине долгого пути без шансов на итоговую победу. Серьезные проблемы стала испытывать сланцевая отрасль внутри самой Эстонии — основной добытчик прибыли для Eesti Energia. Серьезные потери на иорданском направлении привели к досрочной отставке вчерашнего героя, председателя правления госконцерна Сандора Лийва. По итогам проводимого аудита в финансовых документах ГАО «Эстонская Энергия» (Eesti Energia) осенью 2015 года было выявлено нанесение предприятию экономического ущерба на десятки миллионов евро, а влиятельный спонсор правящих партий Нейнар Сели прямо обвинил госконцерн «Эстонская Энергия» в крупной растрате средств: «Чем же все-таки занимается Eesti Energia в Иордании или в американском штате Юта? Мы ничего об этом не знаем». Новый глава корпорации пообещал оценивать возможности Eesti Energia на рациональной основе и «без фантазий».

Итак, теперь спустя почти девять лет активного развития иорданского проекта Эстония избавляется от контрольного пакета в 55% акций. Новый глава корпорации, председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер не скрывает радости: «Заключив сделку, Eesti Energia вернет прежние инвестиции на развитие в сумме 30,6 миллионов долларов и заработает 19,8 миллионов долларов от продажи акций».

Казалось бы, сохранение за Eesti Energia 10% акций может говорить о стратегическом мышлении эстонцев: разменяли большую часть своих акций на инвестиции, сохранив меньшую долю в перспективном проекте. Но ларец и тут открывается просто: правительство Иордании настояло, чтобы заварившая сланцевую кашу Эстония осталась в проекте — хотя бы на уровне 10% ‑ и довела начатое ее геологоразведчиками, энергетиками и сланцехимиками до ума. Такое требование правительства Иордании рассчитано на пятилетний срок — как раз на весь производственный цикл.

Тем не менее, Eesti Energia пытается сохранить хорошую мину при плохой игре: распродажу своих активов и по сути бегство из Иордании пресс-служба госконцерна преподнесла как блестящую операцию Eesti Energia по развитию сланцевой промышленности Иордании для привлечения инвестиций. Так, по словам Суттера, достижение говорит само за себя: «Доведение до завершения финансирования проекта такого масштаба безусловно поможет Эстонии открыть в будущем двери для подобных технологических проектов».

Разочарование Эстонии от иорданского сланцевого проекта понять можно: долгие годы он оставался голубой мечтой эстонских энергетиков и политиков о технологическом и промышленном прорыве на мировой сланцевый рынок и рассматривался как трамплин в мир больших международных контрактов. Корни проекта уходят еще в 1993 год, когда президент Эстонской Республики Леннарт Мери обсудил на встрече с королем Иордании Хусейном возможное сотрудничество в сланцевой сфере и был заключен первый договор. Однако реальность мировой экономики сделала невозможным превращение большой сланцевой мечты Эстонии в прибыльный и многолетний тренд. При сохранении мировых цен на нефтепродукты ниже 50 долларов за бочку нефти любые попытки заработать на сланце как технологии и экспортном эксклюзиве будут оборачиваться для Эстонии крупными потерями — и материальными, и имиджевыми.