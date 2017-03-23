Москва, 23 марта, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Электронные версии всех произведений советских и российских писателей Аркадия и Бориса Стругацких опубликованы на их официальном сайте.

Ay.by Обложка книги Братьев Стругацких

Напомним, наследники Стругацких решили, в рамках борьбы с пиратством, в 2014 году убрать из свободного доступа книги писателей. Это произошло после смерти Бориса Стругацкого.

Через три года решение было пересмотрено. Комментируя открытие доступа к книгам, Андрей Стругацкий, сын Бориса Стругацкого, в Facebook написал, что попытка бороться с пиратством окончилась неудачей.

«Вот так же и у нас: попытались мы бороться с пиратством в интернете, но пиратство, увы, победило!» — написал он.

По его словам, в 2014 году из открытого доступа книги Стругацких убрали не все сайты, а только законопослушные. Но большинство ресурсов проигнорировали требование интеллектуальной собственности.

«А посему позвольте огласить следующий вердикт: Решением Марии Аркадьевны и Андрея Борисовича Стругацких тексты АБС возвращены в свободный доступ на официальном сайте братьев Стругацких», — написал он.

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