Лос-Анджелес, США, 23 марта, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Мир увидит еще три фильма-приквела про Чужого при условии, если «Чужой: Завет» будет финансово успешным, об этом заявил режиссер Ридли Скотт в интервью Fandango.

«Чужой Завет» Постер

Скотт является режиссером и одним из авторов сценария последнего фильма серии. Фильм является продолжением «Прометея» и одновременно второй картиной в приквелах про Чужих. В новом фильме сыграют Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстоун, Нуми Рапас, Джеймс Франко и Гай Пирс.

Скотт сообщил, что он будет не против снять еще как минимум три фильма-приквела в данной вселенной, если «Чужой: Завет» хорошо покажет себя в прокате.

«Будет еще один фильм перед тем, как мы буквально заберемся в голову к Чужому», — сообщил режиссер.

В начале марта Ридли Скотт заявил, что «Чужой: Завет» — это только начало, он готов снять еще как минимум шесть фильмов про Чужих, новый фильм он готов сделать уже в следующем году.