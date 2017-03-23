Нью-Йорк, США, 23 марта, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Исковое заявление в суд на Пхеньян намерен подать Вашингтон, обвиняя корейских хакеров в хищении $81 млн с американского счета из Центрального банка Бангладеш, пишет 22 марта газета The Wall Street Journal.

Leland Francisco Хакеры

«Согласно источникам, знакомым с вопросом, федеральные прокуроры готовят возможные иски против Северной Кореи, подозреваемой в организации хищения в прошлом году $81 млн со счета Федерального резервного банка Нью-Йорка в Бангладеш», — пишет газета.

По мнению американской стороны, к хакерскому взлому, который произошел в 2016 году и привел к похищению из банка $81 млн, причастны северокорейские власти.

Как считает американская прокуратура, в деле замешан выходец из Китая, который стал посредником Пхеньяна в осуществлении кибервзлома.

Издание уточняет, что официальным лицам обвинения, скорее всего, предъявлены не будут, хотя такая возможность полностью не исключается.

В свою очередь американская сторона опирается на сведения, которые Минюст США получил от частных компаний, работающих в сфере кибербезопасности.

По данным этих частных структур, хакерский взлом банка Бангладеш имеет отношение к кибератаке 2014 года, когда нападению подверглась кинокомпания Sony Pictures. В США считают, что это было сделано силами Северной Кореи.

Комментируя планы США, заместитель главы АНБ Ричард Леджетт сказал, что, по его данным, подозрения Вашингтона оправданы.

«Если такая связь действительно есть, это значит, что государство грабит банки. Это серьезное дело», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта американский Минюст обратился к России с просьбой выдать троих российских граждан, которых Вашингтон подозревает в хакерских атаках на сервис Yahoo в 2014 году.