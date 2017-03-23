Пекин, 23 марта, 2017, 06:30 — ИА Регнум. Всего 46 военных офицеров было наказано по 10 эпизодам дисциплинарных нарушений за время празднования Китайского Нового года, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на военную инспекцию КНР.

(сс) N509FZ Штаб-квартира Дисциплинарного наблюдательного органа Коммунистической партии Китая

Нарушения включают в себя незаконные возмещения расходов, использование общественных средств в личных целях, ненормированные траты на праздничные мероприятия, а также использование служебного транспорта в личных целях, сообщает дисциплинарное ведомство при Центральном военном комитете КНР.

Девятнадцать офицеров, которые не были напрямую уличены в нарушениях, также были наказаны за недостаточно эффективный надзор за их подчиненными.

Все случаи были зафиксированы во время празднования новогодних праздников в Китае.

Эти случаи демонстрируют, что некоторые члены Коммунистической партии Китая не проявляют должной сдержанности, даже несмотря на проводимую в Китае кампанию по борьбе с разложением в рядах, заявили в дисциплинарном ведомстве, обещая в дальнейшем существенно умножить прилагаемые усилия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Компартия Китая покарала 7103 нарушителя партийной дисциплины с начала 2017 года.