Лондон, 23 марта, 2017, 05:23 — ИА Регнум. В полицию Лондона поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на станции метрополитена «Северный Гринвич», расположенной в районе стадиона Арена О2, передаёт Daily Star.

Sunil060902 Станция метро «Северный Гринвич»

Сообщается, что на станции проведена эвакуация пассажиров. Также временно прекращено автобусное сообщение по направлению к станции.

Других подробностей инцидента на данный момент не приводится.

Как передавало ИА REGNUM, 22 марта в Лондоне произошёл теракт возле здания парламента Соединённого Королевства, жертвами которого стали пять человек, ещё около 40 человек получили ранения.

Неизвестный за рулём автомобиля протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего попытался ворваться в здание парламента. Мужчина напал с ножом на полицейских, после чего был застрелен.

В Скотленд-Ярде сообщил, что личность нападавшего установлена, в настоящее время проверяется его связь с возможными сообщниками.

Читайте также: На Эйфелевой башне погасили огни в память жертв теракта в Лондоне