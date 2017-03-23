Пекин, 23 марта, 2017, 05:22 — ИА Регнум. Пекинские власти заявили в среду, 22 марта, что в госпиталях теперь не будет своих наценок на лекарственные средства, дабы отделить медицинское лечение от торговли медикаментами, а также снизить цены на лечение для пациентов, передает газета Global Times.

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Наценка на лекарственные средства раньше могла достигать 15%, но теперь она будет полностью запрещена для более чем 3600 госпиталей и медицинских учреждений по всему городу, начиная с 8 апреля текущего года.

Вместо этого Пекин будет требовать прозрачной торговли лекарственными препаратами с выбором поставщика посредством открытого тендера, одновременно с полным раскрытием информации о поставщике и производителе.

Плата за регистрацию и лечение будет замещена платой за медицинские услуги в диапазоне от 50 до 100 юаней. Медицинская страховка покроет 40 юаней.

Глава Пекинского муниципального здравоохранительного органа Фан Лайин заявил, что целью реформы является разрушение системы покрытия затрат госпиталей посредством торговли лекарствами.

«Разделение лечения и продажи лекарственных средств отрежет каналы наживы за счет выписывания пациенту дорогих рецептов и поможет врачам улучшить качество лечения», — заявил он.

Министр здравоохранения КНР Ли Бинь заявил, что этот шаг пекинских властей улучшит качество медицинского обслуживания, поставит под контроль рост цен сфере медицины и снизит финансовые бремя пациентов, что является наглядным фактором реформы здравоохранения, передает газета.