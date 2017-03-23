Вена, 23 марта, 2017, 04:42 — ИА Регнум. Австрийскую Социал-демократическую партию (СДП) ждут реформы: 29 апреля на пост главы партии в Венском совете будут представлены новые кандидатуры. Ранее обязанности главы СДП в Венском конгрессе исполнял нынешний бургомистр Вены Михаэль Хойпль, но, как считают многие члены, партии нужны перемены, нужен человек, кто сможет быть достойным представителем социал-демократов в совете, пишет Die Krone.

Вена

«Это не означает, что господин Хойпль плохо справляется со своими обязанностями, наоборот, он может как-то повлиять на решение канцлера, выдвинуть наши идеи, — отметил один из членов СДП, — но нам нужен человек, чтобы вернуть мир внутри партии».

Михаэль Хойпль занимает пост бургомистра с 1994 года, в его обязанности входит также присутствие и отстаивание взглядов СДП на Венском совете австрийских партий. Но, по мнению австрийских экспертов, он не успевает эффективно работать, занимая два высоких поста одновременно.

Представители социал-демократов из десяти венских районов единогласно проголосовали за проведение реформы.