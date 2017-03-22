Сиань, Китай, 23 марта, 2017, 02:58 — ИА Регнум. Суд Пекина постановил в среду, 22 марта, что китайское отделение компании Sony Mobile Communications нарушило патент китайской компании сетевой коммуникации и должна заплатить более 9,1 млн юаней ($1,3 млн США) за доставленные убытки, сообщает агентство «Синьхуа».

Stshw.cn Суд

Судебная тяжба началась в 2015 году по инициативе Сианьской компании беспроводной сетевой коммуникации Xidian Jietong, которая обвинила Sony в нарушении её авторских прав на стандарт защиты беспроводных сетей WAPI

Пекинский Суд по интеллектуальной собственности присудил компании Sony возместить экономические потери Xidian Jietong и прекратить производство, а также продажу мобильных телефонов, оборудованных указанной технологией.

Порядка 35 моделей телефонов Sony, включая Xperia Z1 и Xperia Z2 оснащены WAPI.

Начиная с 2003 года в материковом Китае все мобильные устройства должны пройти авторизацию по протоколу WAPI прежде чем они получат доступ к интернету. Xidian Jietong зарегистрировала патент на эту технологию еще в 2005 году.

Переговоры о нарушении патента между двумя компаниями завершились ничем в 2009 году, сообщает агентство.