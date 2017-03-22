Москва, 23 марта, 2017, 01:39 — ИА Регнум. Неизвестные напали с ножом на сотрудника полиции вечером 22 марта в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Уточняется, что инцидент произошёл в районе Ленинского проспекта. Сотрудники полиции остановили компанию из четверых мужчин и потребовали предъявить документы, после чего одному из правоохранителей был нанесён удар ножом.

«Не желая подчиниться законному требованию сотрудников правоохранительных органов, один из задержанных нанёс сотруднику полиции режущим предметом удар по руке, а затем демонстративно начал наносить себе телесные повреждения», — говорится в сообщении.

После инцидента подозреваемый с травмами был доставлен в больницу, остальных троих мужчин доставили в отдел для проведения следственных действий.

Сотруднику полиции также была оказана медицинская помощь. Отмечается, что в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти». Все обстоятельства произошедшего выясняются.