Бразилиа, 22 марта, 2017, 23:11 — ИА Регнум. Бразильская мясоперерабатывающая промышленность может потерять 10% своей доли на мировом рынке, заявил министр сельского хозяйства Бразилии Блайро Магги, 22 марта сообщает Reuters.

Pixabay Флаг Бразилии

Наибольшее опасение вызывает то, что Китай все еще не занял окончательную позицию относительно импорта бразильского мяса, заявил Магги.

Министр добавил, что, если правительство не предпримет быстрых действий, Бразилии может потребоваться до пяти лет, чтобы вернуть свою долю на рынке.

Напомним, по официальным данным, Китай является вторым по величине импортером бразильской говядины и мяса птицы. Правоохранительные органы Бразилии проводят проверку в отношении 21 компании. Крупные поставщики подозреваются в покупке сертификатов качества на испорченное мясо.

Европейский союз, Чили, Китай, Япония и Мексика установили полный или частичный запрет на ввоз бразильского мяса.