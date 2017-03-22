Вашингтон, 22 марта, 2017, 22:37 — ИА Регнум. Около 17 тыс. сотрудников телекоммуникационной компании AT&T, одного из крупнейших американских интернет-провайдеров, начали забастовку в Калифорнии и Неваде, 22 марта сообщает Reuters.

(сс) Luismt94 Штаб-квартира AT&T в Далласе

Бастующие утверждают, что компания AT&T нарушила условия контракта, заставляя сотрудников выполнять работу, не предусмотренную их специализацией.

Представители AT&T отметили, что забастовка невыгодна для обеих сторон, и выразили сожаление о подобном решении профсоюза.

«Мы ведем переговоры с профсоюзом, чтобы сотрудники вернулись к работе как можно быстрее», — говорится в заявлении AT&T.

Напомним, в 2016 году сотрудники AT&T, чьи интересы представляет профсоюз Communications Workers of America (CWA), выступили за проведение забастовки.

По состоянию на 31 января 2017 года число сотрудников AT&T составляло 268 тыс. человек.