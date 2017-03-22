Донецк, 22 марта, 2017, 22:34 — ИА Регнум. ДНР начала многоуровневую интеграцию с Российской Федерацией, в частности экономическую. Об этом сегодня, 22 марта, во время проведения «прямой линии» с жителями Донецкой области, проживающими на подконтрольной Украине территории, заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

Советский плакат «Донбасс — сердце России»

По его словам, интеграционный комитет «Россия — Донбасс», в который вошли ДНР, ЛНР и Крым, позволит бывшим украинским территориям «существовать вместе с Россией». «Комитет, который был создан в Крыму, — это общественная инициатива. Наше общественное движение «Донецкая Республика» совместно с Крымом сделали это для того, чтобы мы, как единое целое, могли существовать вместе с Россией. Интеграция — многоуровневая, не только экономическая, учтены все аспекты нашей жизни», — заверил Захарченко.

Также Захарченко призвал жителей Донбасса рассчитывать на помощь России. «Уважаемые земляки! Не забывайте, что вы — жители Донбасса. Вы свободны и горды, а не «ватники» и «колорады». Вы — образованные и достойные люди. За вами — помощь России, тысячелетняя история нашего народа и наша донбасская гордость!» — отметил Захарченко.

Напомним, в 2016—2017 гг. Россия резко сократила объемы гуманитарной помощи жителям отдельных регионов Донбасса. Если в 2014—2015 гг. в Донбасс из России приходили гумконвои, которые состояли из более 50 машин и привозили сотни тонн грузов, то в 2016 году в состав гумконвоев входит не более 10 машин (привозят до 200 тонн помощи). С 2016 года российские гумконвои привозят исключительно питание для детей. К примеру, 21 февраля в Донбасс зашел 60-й по счету гумконвой РФ. Он состоял из 11 машин, включая пять машин сопровождения.

Пресс-служба Совмина ДНР сообщила, что конвой привез детские продуктовые наборы (197 тонн) и предметы первой необходимости (7 тонн). Для сравнения, 21-й гумконвой РФ (отправлен в марте 2015 года) включал 81 автомобиль, из которых 55 грузовых автомобилей, 20 бензовозов, две машины сопровождения и четыре вспомогательных машины. С 2016 года жители ДНР и ЛНР регулярно (1 раз в месяц) получали продуктовые наборы только от украинского гуманитарного штаба Рината Ахметова (закрыты ДНР с 1 марта) и Международного комитета Красного Креста.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта 2017 года в Крыму был создан интеграционный комитет «Россия — Донбасс». В свою очередь депутат Госдумы РФ Андрей Козенко заявил, что Россия оказывает существенную поддержку ДНР и ЛНР, в связи с этим появилась необходимость в общественной координации. Для этого, по его словам, создается постоянно действующий интеграционный комитет.