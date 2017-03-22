Кейптаун, 22 марта, 2017, 21:57 — ИА Регнум. Южно-Африканская Республика частично сократила импорт бразильского мяса, 22 марта сообщает Associated Press.

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Департамент сельского, лесного и рыбного хозяйства ЮАР заблокировал поставки бразильских компаний, в отношении которых проводятся государственные проверки.

Инспекторы ЮАР проведут дополнительные проверки поставок бразильского мяса на наличие патогенных микроорганизмов, таких как сальмонеллы.

Напомним, правительство Бразилии частично приостановило экспорт мясной продукции. 21 компания находится под следствием.

Европейский союз, Чили, Китай, Япония и Мексика установили полный или частичный запрет на ввоз бразильского мяса.

Акции бразильских компаний по производству мяса упали в конце прошлой недели из-за нарушений, зафиксированных на производстве.