Белгород, 22 марта, 2017, 21:27 — ИА Регнум. В Белгородской области полицейские задержали бывшего генерального директора фирмы, который находился в федеральном розыске по подозрению в серии мошенничеств с причинением особо крупного ущерба. Как передает ИА REGNUM, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

С 2006 по 2011 годы мужчина был генеральным директором коммерческого предприятия. За это время он заключил более 100 договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома.

Дольщики не получили обещанного жилья, а полученными от них деньгами владелец фирмы распорядился по своему усмотрению. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, по данным МВД, составила более 400 миллионов рублей.

Бывший генеральный директор компании скрывался от правоохранительных органов, чтобы избежать ответственности. Он менял имена и фамилии, а также личные документы. Оперативники УМВД России по городу Химки Московской области объявили его в федеральный розыск.

Однако, находясь в розыске, подозреваемый продолжал работать по той же преступной схеме: белгородских дольщиков он обманул на сумму около 30 миллионов рублей.

Задержали подозреваемого сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области. В отношении него было возбуждено два уголовных дела по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».