Санкт-Петербург, 22 марта, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Четверых помощников депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой («Партия роста») опросили в аппарате петербургского парламента в рамках проводимой служебной проверки. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM депутат Дмитриева, атмосфера беседы напоминала о периоде политических репрессий 1930-годов.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Чтобы понять атмосферу, нужно вспомнить 37-й год. У них спрашивали, не принуждали ли их мы, депутаты, участвовать в митинге, откуда они о нем узнали, как они там оказались, кого еще из помощников депутатов они там видели, видели ли они, например, Ирину Комолову, как она оказалась на сцене, знали ли они о резолюции митинга, видели ли они ее… Будто не на митинг люди сходили, а заговор Тухачевского скрывают», — заметила Оксана Дмитриева. При этом самим помощникам депутатов запретили общаться с прессой на эту тему.

Напомним, на митинге 18 марта несколько тысяч человек протестовали против передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ, объединения петербургской РНБ и московской РГБ, отзыва лицензии у Европейского университета, застройки Пулковской обсерватории.

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Уже 20 марта в городском парламенте начались служебные проверки в отношении помощников депутатов, участвовавших в субботней акции. Помощникам, по их словам, вменяется возможное нарушение закона о госслужбе, так как один из участников митинга пришел с плакатом, на котором спикер парламента Вячеслав Макаров был изображен в виде известного барельефа Мефистофеля и назван «демоном ЗакСа».

Под проверку попали помощники Дмитриевой по государственной службе Александр Карпов, Павел Швец, Ирина Комолова, Михаил Романов, помощник депутата Бориса Вишневского («Яблоко») Кирилл Страхов, в понедельник пропуска в Мариинский дворец оказались заблокированы у двоих помощниц по договору — Ольги Яковлевой и Ольги Мельник.

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Сегодня оппозиционные депутаты прервали заседание парламента Петербурга в знак протеста. Фракции «Партии роста» и «Яблока» заявили, что пожалуются в прокуратуру на аппарат Заксобрания, так как считают, что те, кто инициировал и проводят проверку, преследуют их помощников по принципу политической принадлежности и пытаются таким образом надавить на депутатов.