В Москве за год построят 20 школ и детских садов
Москва, 22 марта, 2017, 17:14 — ИА Регнум. В Москве на средства городского бюджета в 2017 году построят более 20 школ и детских садов построят на средства городского бюджета в 2017 году. Об этом сегодня, 22 марта, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, сообщается на сайте Стройкомплекса.
За год планируется возвести семь общеобразовательных школ на 6650 мест и три начальные школы на 1 тыс. мест. Кроме того, завершится строительство 12 детских садов на 2720 мест.
Напомним, в 2016 году в Москве было введено 14 детских садов и 10 школ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин заявил, что всего с 2011 по 2016 годы в Москве было построено 195 детских садов, 67 школ, 63 спортивных объекта, 66 объектов здравоохранения и 36 объектов культуры.
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