Москва, 22 марта, 2017, 17:14 — ИА Регнум. В Москве на средства городского бюджета в 2017 году построят более 20 школ и детских садов построят на средства городского бюджета в 2017 году. Об этом сегодня, 22 марта, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Людмила Миг Детский сад

За год планируется возвести семь общеобразовательных школ на 6650 мест и три начальные школы на 1 тыс. мест. Кроме того, завершится строительство 12 детских садов на 2720 мест.

Напомним, в 2016 году в Москве было введено 14 детских садов и 10 школ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин заявил, что всего с 2011 по 2016 годы в Москве было построено 195 детских садов, 67 школ, 63 спортивных объекта, 66 объектов здравоохранения и 36 объектов культуры.

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