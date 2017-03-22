Магас, 22 марта, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отчитался о доходах за 2016 год. Согласно декларации, предоставленной на официальном сайте главы региона, в прошлом году ингушский лидер заработал 2 338 366 рублей 05 копеек.

Government.ru Юнус-Бек Евкуров

Это на 146 тысяч рублей превышает сумму, которую он указал в доходах за 2015 год. Что касается собственности, то тут у главы Ингушетии ничего за год не прибавилось. Ему принадлежат три машиноместа, хотя транспортными средствами глава Ингушетии не владеет.

По-прежнему в безвозмездном пользовании у него находится квартира площадью 247,2 квадратных метра и коттедж площадью 420 квадратных метров. Кстати, семейной квартирой Евкуровых, площадь которой 247,2 кв. м, владеют на правах совместных собственников жена главы Ингушетии и трое его несовершеннолетних детей.

Как сообщало ИА REGNUM, годом раньше глава Ингушетии заявил о доходе в размере 2,192 млн рублей. В предыдущие четыре года его заработок не сильно отличался от нынешнего. Так, в 2011 году Юнус-Бек Евкуров заработал 2,153 млн рублей, в 2012 году — около 2,114 млн рублей, в 2013 году — 2,496 млн рублей, в 2014 году — 2,276 млн рублей.