Краснодар, 22 марта, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Покой жителей и гостей Кубани в период проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017 года будут охранять 8 тыс. стражей порядка. Как отметил в ходе совместного заседания постоянно действующего координационного совещания и антитеррористической комиссии в Краснодарском крае губернатор региона Вениамин Кондратьев, особое внимание будет уделено антитеррористической защищенности спортивных объектов и мест массового пребывания людей. Речь идет не только о футбольном стадионе и тренировочных площадках, а также о местах размещения команд и болельщиков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 22 марта.

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Как уточнил заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Юрия Кузнецова, всего планируется задействовать пять тысяч сотрудников ОВД, почти 1,3 тыс. сотрудников Росгвардии, а также работников ЧОПов, волонтеров, казаков-дружинников. Охрана общественного порядка будет вестись патрульно-постовыми нарядами полиции на привокзальных площадях и автостанциях. Транспорт будут контролировать подразделения Госавтоинспекции края.

Кузнецов отметил, что проверки антитеррористической защищенности стадиона «Фишт» проводятся ежемесячно. За весь период подготовительных мероприятий было проверено более 15 тысяч работников подрядных и субподрядных организаций, которые работают на реконструкции стадиона, ведется проверка гостиниц и средств массового размещения.

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Добавим, что в период проведения матчей Кубка Конфедерации зрителям предоставят бесплатный проезд в пригородных поездах, курсирующих по маршрутам из Сочи до Имеретинского курорта, Розы Хутор, аэропорта и между этими пунктами назначения.

Также бесплатный проезд предоставят болельщикам и на поездах дальнего следования. Специально для них будут запущены более 260 дополнительных поездов. Они свяжут российский курорт с Казанью, Москвой и Санкт-Петербургом. Поезда смогут перевезти около 160 тысяч болельщиков. В состав каждого состава войдут купейные или двухэтажные вагоны.

Как сообщало ИА REGNUM, матчи Кубка Конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года. Сочинский стадион «Фишт» примет четыре матча: три групповых и один полуфинальный.