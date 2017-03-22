Лондон, 22 марта, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Спортивные комментаторы BBC могут отказаться поехать на чемпионат мира по футболу 2018 года, опасаясь «угроз» со стороны российских фанатов, сообщает Daily Mail.

Amarhgil Болельщики московского Спартака

Такие опасения появились после того, как болельшики московского клуба «Спартак» продемонстрировали на одном из матчей баннер, в котором британская телерадиокомпания усмотрела угрозу в свой адрес. Баннер, на котором изображено два человека в балаклавах, стал, по всей видимости, ответом британским журналистам, подготовившим ранее документальный фильм «Армия российских хулиганов».

Кроме того, сделавший о них документальный фильм телеканал, заявивший, что российские футбольные фанаты якобы планируют устроить побоища на предстоящем международном соревновании, болельщики «Спартака» назвали «Бла-Бла-канал».

Как стало известно изданию, от участия в спортивном мероприятии уже отказался радиокомментатор BBC Алан Грин, заявивший, что не поедет в Россию «ни при каких обстоятельствах». Высказываются опасения, что его примеру могут последовать и другие коллеги.

Тот же источник сообщил, что еще один комментатор, имя которого пока не называется, решил отказаться от участия в освещении мероприятия из-за «опасений за свою безопасность».

«Это слишком рискованно. После того организованного погрома, за которым стояли русские на Евро-2016, этот чемпионат мира обещает стать настоящим адом, — указывает источник. —Теперь хулиганы делают прямые угрозы BBC. Это большая проблема».

Напомним, ЧМ по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, включая Москву, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград и Казань.

В связи с грядущим спортивным мероприятием британская телерадиокомпания BBC выпустила документальный фильм «Армия российских хулиганов» в феврале 2017 года. В нем утверждалось, что российские болельщики готовятся к встрече британских коллег на чемпионате мира в 2018 году.

В основу фильма легли события Евро-2016, когда произошли столкновения российских и британских фанатов, в результате чего пострадали десятки английских болельщиков.